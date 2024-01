Appena assunto, muore in un incidente stradale a 22 anni

È morto a 22 anni, in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Bacoli, in provincia di Napoli: Daniele Barone era stato assunto solo dieci giorni fa dalla municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti.

A ricordrlo è il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che affida ai social il suo "dolore enorme".

"Mi stringo, insieme a tutta la comunità bacolese - scrive il sindaco su Facebook - alla sofferenza dei genitori, della famiglia. È una tragedia che toglie la vita ad un ragazzo che, appena dieci giorni fa, avevamo assunto in Flegrea Lavoro come operatore ecologico. Aveva vinto il concorso indetto dalla nostra società pubblica per raccolta rifiuti. Ed aveva subito dimostrato grandi capacità e tanta voglia di lavorare per la propria terra. In poco tempo, era riuscito a farsi volere bene dai colleghi. È un lutto enorme, che ci coinvolge tutti.

Abbraccio la comunità di Monte di Procida, di cui Daniele era residente. Possa tu riposare in pace. Addio, Daniele. Addio, angelo bello".

Lo scooter a bordo del quale viaggiava Barone si è scontrato contro un furgone, il cui conducente è rimasto illeso: le indagini per chiarire dinamica e responsabilità dell'incidente stradale sono in corso.



