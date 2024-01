Al "Moscati" di Avellino inaugurato il nuovo "blocco parto"

"Sarà come partorire a casa". Il primario di Ostetricia e Ginecologia del "Moscati" di Avellino, Elisiario Struzziero, presenta così il nuovo "blocco parto" realizzato completamente ex novo in un'ala dell'Azienda ospedaliera avellinese, inaugurata stamattina dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Cinque sale destinate al travaglio, al parto e al post parto, in ambienti intimi, a cui si aggiungono anche la sala risveglio, la control-room per il personale infermieristico e una tisaneria a servizio delle pazienti. "C'è un'isola neonatale in ogni stanza sottolinea Struzziero- nelle quali è stato particolarmente curato la umanizzazione. Siamo certi che questo sforzo sarà apprezzato da tutte le utenti". Sono 1.200 i parti che si registrano al "Moscati", soltanto l'8,9% con il taglio cesareo. "Numeri, rispetto alla media nazionale che supera il 45 per cento -ha poi sottolineato il presidente De Luca- che confermano il livello di eccellenza di questa struttura in Campania e nel resto d'Italia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA