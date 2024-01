A Napoli un open day vaccinale per persone disabili e fragili

L'Azienda ospedaliera universitaria 'Federico II' organizza un open day vaccinale dedicato alle persone con disabilità e particolarmente vulnerabili.

L'appuntamento è per domani, 10 gennaio, presso il complesso di Cappella Cangiani, nell'edificio 6. L'Azienda federiciana è hub regionale per l'assistenza medica ospedaliera delle persone con grave disabilità o disturbi del neurosviluppo ed è dunque punto di riferimento per tutte le attività di prevenzione, diagnosi e cura. "L'opportunità di effettuare la vaccinazione anti covid oppure una delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale vaccini - spiega il direttore generale, Giuseppe Longo - presso la nostra struttura che le persone con disabilità e i caregiver considerano un luogo familiare, perché abituati a ricevere qui cura e assistenza, rappresenta per tutti loro la possibilità di affrontare con maggiore serenità la procedura vaccinale". Il messaggio 'chiave' dell'open day, coordinato da Emma Montella, referente aziendale del piano vaccinale, è 'la persona al centro". L'iniziativa è la prima tappa delle attività assistenziali del progetto D.A.M.A (Disabled Advanced Medical Assistance), guidato da Paola Magri, che prevede l'organizzazione di percorsi dedicati alle persone con disabilità per favorire l'accesso alle necessarie prestazioni specialistiche. Il progetto si avvale di una rete nazionale che, partita da Milano, si estende oggi in tutta Italia con servizi ospedalieri strutturati per accogliere le persone con grave disabilità, con difficoltà di comunicazione o incapaci di collaborare ad esami clinici e strumentali. Tra le prossime attività in programma, a cura del team del progetto D.A.M.A.

dell'AOU Federico II, open day dedicati a visite odontoiatriche, cardiologiche, gastroenterologiche e ginecologiche.



