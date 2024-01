Tajani a Napoli, terzo mandato governatori? Ho i miei dubbi

Per concretizzare l'ipotesi di un terzo mandato per i governatori di Regione "bisognerebbe fare una nuova legge, perché quella attuale prevede due mandati, ma il mio dubbio su questo ce l'ho". Lo ha detto il ministro degli esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani a Napoli. "Negli Stati Uniti - ha detto - che è la casa della democrazia mondiale, ci sono due mandati. In Italia ne dovrà discutere certamente il Parlamento, parleremo con i nostri alleati, ma io qualche riserva sul terzo mandato ce l'ho. La democrazia, il voto devono anche prevedere un po' di alternanza".



