Picchiano genitori per soldi della droga,fratelli in carcere

Due fratelli di 36 e 31 anni sono stati arrestati a Mondragone (Caserta) dai carabinieri, finendo in carcere, con l'accusa di aver picchiato e minacciato più volte gli anziani genitori; alla base degli atteggiamenti violenti le continue richieste di danaro avanzate dai due fratelli per acquistare la droga. Nella serata di ieri l'ultimo episodio violento che ha visto protagonisti i due fratelli e che ha convinto i due anziani genitori a recarsi dai carabinieri per denunciare i figli. I militari, sentito il racconto della coppia, sono intervenuti subito e hanno intercettato i fratelli, ancora in stato di alterazione mentale per l'assunzione di stupefacenti; i due sono stati arrestati e condotti in carcere per minacce in concorso, estorsione e maltrattamenti in famiglia.



