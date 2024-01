Mare mosso, aliscafi fermi per Ischia e Procida

Continuano anche oggi i disagi per gli utenti delle vie del mare nel golfo di Napoli, dovuti alle condizioni meteo marine avverse.

Sono state infatti cancellati quasi tutti i collegamenti marittimi per Ischia e Procida operati dagli aliscafi, da e per i porti isolani di Forio, Ischia Porto e Marina Grande per il mare molto mosso che, almeno sino ad ora, non ha invece influito negativamente sulla regolarità delle corse dei traghetti.

Attualmente le due isole sono collegate alla terraferma dalle navi che operano dai porti in terraferma di Pozzuoli e Napoli Porta di Massa e che, considerando le previsioni meteo per il pomeriggio e la serata, dovrebbero continuare ad assicurare i collegamenti



