Il compagno la picchia davanti al figlio,lei lo fa arrestare

Ha picchiato violentemente con schiaffi e calci la convivente alla presenza del figlio minore.

Protagonista un 44enne di Casal di Principe (Caserta), già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e condotto in carcere. La vittima, una 28enne, al culmine dell'ennesima lite avvenuta nella loro abitazione, ha deciso di chiamare il "112", denunciando la violenza subita. Immediato è stato l'intervento di due pattuglie del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Casal di Principe; al loro arrivo i militari hanno trovato la donna che li aspettava nel cortile, visibilmente scossa e con il volto ancora segnato dalle percosse.

Dopo essere stata tranquillizzata e rassicurata, rifiutando nel contempo le cure dei sanitari, la donna ha raggiunto la caserma dove ha formalizzato la denuncia nei confronti del compagno, raccontando degli atteggiamenti violenti dell'uomo, delle ripetute minacce pronunciate nei suoi confronti davanti al figlio, della paura di denunciare.



