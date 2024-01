Buonajuto (Anci), 'noi sindaci non vogliamo l'immunità'

"Noi sindaci non vogliamo l'immunità. Sull'abuso d'ufficio quello che auspichiamo è definire in maniera chiara i confini, per evitare di rallentare procedure per garantire servizi ai cittadini. Non vogliamo sottrarci ai controlli: se un sindaco, ad esempio, commette un abuso d'ufficio perché si fa corrompere deve essere arrestato. Ma per questi casi il reato esiste e si chiama corruzione". A dirlo è Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano (Napoli) e vicepresidente nazionale dell'Anci a proposito del 'ddl Nordio' in discussione alla Commissione Senato.

"Le statistiche ci dicono che i processi per abuso d'ufficio nei confronti dei sindaci nel 97% dei casi non arrivano a sentenza definitiva e per l'85% vengono archiviati. Auspichiamo leggi chiare e definite che permettano ai sindaci di lavorare".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA