Area marina protetta a Capri, la parola ai cittadini

I comuni di Capri e di Anacapri hanno formalizzato oggi un altro passo verso la realizzazione dell'Area Marina Protetta Isola di Capri: è stata infatti pubblicata stamani sui siti dei due comuni la relazione dell'Ispra (l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), con la documentazione per le osservazioni da parte di cittadini e associazioni di categoria.

Si sono aperti così i termini per poter presentare ai comuni eventuali rilievi e proposte sulla documentazione elaborata, che contiene al suo interno il primo progetto di Zonizzazione delle aree intorno all'isola, per una corretta fruizione dell'ecosistema e dell'habitat marino. Sui siti dei comuni sono state messe a disposizione anche le schede necessarie ai cittadini per i loro interventi, che dovranno pervenire entro le ore 12 del 23 gennaio prossimo.



