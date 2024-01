Vento forte, nave bloccata nel porto di Casamicciola

A causa del forte vento questa mattina verso le 6.30 una nave in partenza dal porto di Casamicciola è stata 'scarrocciata' su una boa agganciandone la catena in un'elica e restando così bloccata.

La 'Maria Buono' aveva appena mollato gli ormeggi per raggiungere Pozzuoli e stava recuperando le ancore quando è stata investita da potenti raffiche di ponente che l'hanno fatta deviare dalla rotta spingendola sul galleggiante metallico, tenuto in posizione da una robusta catena che si è attorcigliata attorno ad una delle eliche di propulsione.

Attualmente la nave si trova ormeggiata nell'approdo casamicciolese in attesa dell'intervento dei sub; l'equipaggio è riuscito comunque a far scendere dalla nave tutti i passeggeri mentre restano ancora nei garage i veicoli imbarcati prima della partenza



