Notte fonda per il Napoli, travolto per 3-0 dal Torino

Notte fonda per il Napoli sconfitto senza appelli per 3-0 dal Torino. Una figuraccia per gli azzurri che avevano in panchina Frustalupi a sostituire il tecnico, Mazzarri, squalificato. E con il neo acquisto Mazzocchi, arrivato dalla Salernitana, che ha lasciato gli azzurri in 10: subentrato all'inizio del secondo tempo, si è fatto espellere dopo appena quattro minuti. Il Torino passa in vantaggio grazie al gol nel finale del primo tempo con Sanabria abile a sfruttare un pallone vagante in area sulla punizione di Ilic. Primo tempo che vede i granata provare a spingere e gestire la partita sfiorando il gol con Vlasic e Zapata. Prima frazione di gioco con il Napoli che ha faticato a creare gioco, rendendosi pericoloso con Raspadori in due occasioni ma subendo molto la spinta granata.

Mazzocchi è stato espulso dopo l'esame al Var, all'inizio del secondo tempo. L'esterno entra durissimo su Lazaro, una gamba alta molto pericolosa sulla coscia dell'avversario. Mariani prima estrae il giallo, poi, richiamato dal Var, espelle Mazzocchi. Al 52' va in rete Vlasic. Il fantasista stoppa al limite e lancia partire un sinistro imprendibile per Gollini. Al 66' gol di Buongiorno. Angolo di Lazaro, il centrale vola in alto e di testa mette la palla all'angolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA