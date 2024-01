Nel Casertano lanciate pietre contro bus

Un autobus di Air Campania in servizio nel Casertano sulla tratta Aversa - Mondragone è stato centrato da alcune grosse pietre lanciate da ignoti mentre transitava in viale Europa nel comune di Aversa. Diversi i danni riportati dall'automezzo con la frantumazione di due vetri laterali ma, per fortuna, l'autista e i passeggeri sono rimasti incolumi.

Secondo il Coordinamento provinciale del sindacato Usb LP, che ha denunciato l'episodio, questo è solo l'ultimo di una serie di episodi simili accaduti già il 2 novembre e il 4 dicembre scorsi. Gli episodi sono stati segnalati da alcuni autisti della compagnia al deputato Francesco Emilio Borrelli.

"Quello che accade sulla linea Aversa - Mondragone è sconcertante - ha commentato Borrelli - con bus utilizzati per il tiro al bersaglio da teppisti incoscienti che, evidentemente, non hanno la minima percezione di ciò che potrebbe accadere se uno di questi autobus perdesse il controllo in seguito al lancio di pietre. Questi criminali vanno fermati immediatamente, prima che accada una tragedia". "Ritengo prioritario incrementare il controllo sul territorio da parte delle forze dell'ordine per individuare gli autori di questi gesti, anche con la collaborazione dei cittadini che potrebbero offrire in forma anonima contributi preziosi per risalire alla loro identità.

Sulle tratte più pericolose andrebbe inoltre utilizzato il controllo con la videosorveglianza a tutela dei lavoratori del servizio pubblico e dei passeggeri", ha concluso il deputato di Alleanza Verdi - Sinistra.



