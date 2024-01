Maltempo, collegamenti difficili per Ischia e Procida

Giornata difficile per chi viaggia via mare nel golfo di Napoli, per effetto delle condizioni meteo marine sfavorevoli. Risultano infatti sospesi tutti i collegamenti per le isole di Ischia e Procida operati dagli aliscafi, sia da Napoli che da Pozzuoli; le due isole attualmente restano collegate dalle navi anche se sono state cancellate alcune corse anche dei traghetti.

In particolare risultano sospese alcune corse da Casamicciola per Pozzuoli e viceversa per l'incagliamento di una nave che opera quella tratta, avvenuto stamattina presto a causa del vento, ed altre corse da e per Procida per il mare agitato.





