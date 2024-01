In autogrill a Campagna biglietto lotteria da 2 milioni e mezzo

È stato venduto sull'autogrill della stazione di servizio "Campagna Nord", lungo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria il biglietto estratto come secondo premio della Lotteria Italia, del valore di 2 milioni e mezzo di euro. Un acquisto, probabilmente, casuale ma che cambierà la vita del fortunato acquirente. All'indomani dell'estrazione, sull'area di servizio salernitana, si alternano incredulità e curiosità.

"Chissà come starà festeggiando adesso", dice un cliente dell'autogrill, uscendo dalla porta dell'area di servizio. "Sarà sicuramente un viaggiatore di passaggio", gli fa eco un altro.

Qualcun altro, invece, ricorda che già in passato Campagna fu baciata dalla fortuna con la Lotteria Italia. La Dea bendata, tra l'altro, è stata molto generosa con la provincia di Salerno.

Oltre al premio da 2 milioni e mezzo di euro, sono stati vinti due biglietti di seconda categoria da 100mila euro, acquistati a Sala Consilina ed Eboli. Altri tre biglietti da 20mila euro, invece, sono stati acquistati a Salerno, Cava de' Tirreni e Pagani. Sono stati invece 340mila gli euro distribuiti dai 9 premi tra Napoli e provincia. Gli appassionati infatti hanno vinto due premi da 100 mila euro, a Napoli ed Ottaviano, e 7 da 20 mila euro, quattro a Napoli, uno a San Vitaliano, uno a Qualiano ed uno a Castellammare di Stabia.

Per quanto riguarda le altre province campane, due premi da 20 mila euro ad Avellino e Vallata, nell'Avellinese, tre da 20 mila nel Casertano (Santa Maria Capua Vetere, San Nicola la Strada e Teano) ed uno, sempre da 20 mila, nel Beneventano, a San Giorgio del Sannio.



