'Il Teatro cerca Casa' mette in scena spettacolo 'Maga Paloma'

Maga Paloma comincia prestissimo il percorso di ricerca dell'uomo ideale, cadendo in svariate delusioni; solo con lo studio dell'astrologia riesce ad attuare una discriminazione 'astrologica', e a trovare la chiave di lettura per le difficili relazioni che incontra. È questa la storia raccontata nello spettacolo 'Maga Paloma' di e con Piera Saladino, che va in scena domani, 8 gennaio, alle 18, a Napoli, nel salotto del drammaturgo Manlio Santanelli, per la rassegna di spettacoli itineranti negli appartamenti privati "Il Teatro cerca Casa" organizzata da Livia Coletta.

L'anno nuovo comincia con una pièce che parla degli uomini "dello zodiaco", dall'ariete ai pesci, ponendo l'accento sulle deludenti esperienze personali e approfondendo "i casi umani".

E, ancora, narra, delle "donne dello zodiaco", dei bambini dello zodiaco, di astri e alimentazione, dei segni zodiacali dopo il sesso, dei segni zodiacali al primo appuntamento, delle sinastrie di coppia, dei segni zodiacali in determinati contesti storici e sociali come pandemia, vacanze, scuola, lavoro, famiglia. Inevitabile un accenno all'anno nuovo: come sarà il vostro 2024? Lo racconterà con ingegno e fantasia Maga Paloma.





