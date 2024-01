Al Teatro Nuovo 'Graces' di Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti

L'arte della coreografa ed ex ballerina classica Silvia Gribaudi scivola leggera tra danza, teatro e circo in 'Graces', spettacolo ispirato alle tre Grazie di Antonio Canova, che inaugurerà il nuovo anno, giovedì 11 gennaio, alle 21 (repliche fino a domenica 14), sul palcoscenico del Teatro Nuovo di Napoli. L'allestimento, presentato da Zebra in co-produzione con Santarcangelo dei Teatri, "disegna un incontro tra corpi, senza ruoli di genere, per danzare al ritmo stesso della natura" come rileva una nota dei promotori dello spettacolo.

I quattro artisti in scena - Siro Guglielmi, Matteo Marchesi, Andrea Rampazzo e la stessa Silvia Gribaudi "con lo sguardo registico e visivo di Matteo Maffesanti" - portano il risultato di anni di esplorazione degli stereotipi di genere, identità maschili e femminili, che va oltre la danza, per aprirsi anche alle altre arti performative e mettere in scena un corpo libero.

"Con la danza contemporanea si può seriamente scherzare su tutto quanto si vuol prendere di mira - si sottolinea ancora - e Silvia Gribaudi è dotata di ironia, autoironia e sarcasmo per trattare abilmente, con mano leggera e forte, le tante contraddizioni sul tema bifronte della 'bellezza della bruttezza' e della bruttezza della bellezza', che appassiona la nostra società occidentale, globale e social-mediatizzata". "Il mio percorso - sottolinea Gribaudi - si muove sul confine permeabile tra pubblico e performer, indagando lo spazio fertile e sottile tra il ridere e il dissacrare, tra poetica e politica.

È una ricerca che avviene all'interno del corpo che danza, incontra temi sociali e si compone nell'opera coreografica". Usa l'umorismo per 'destrutturare il pregiudizio' e indagare le deviazioni da un modello riconosciuto, "alla costante scoperta di un clown fallibile e rivoluzionario, che osi attraversare la vertigine poetica dell'imperfezione per arrivare, suo malgrado, a creare scintille di bellezza e grazia".



