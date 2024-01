Si presenta a casa della ex e la minaccia di morte

Un uomo di 35 anni è stato arrestato nella tarda serata di ieri dai carabinieri a Lusciano (Caserta) dopo essersi recato, alla vigilia dell'Epifania, a casa della ex compagna e averla insultata e minacciata di morte.

A chiamare il 112 è stata la vittima, terrorizzata dalla condotta del 35enne, che non ha mai accettato la rottura della relazione.

Quando sono arrivati i carabinieri, l'uomo stava ancora inveendo e minacciando la donna, e alla vista dei militari si è scagliato contro di loro aggredendoli e spintonandoli, costringendoli così, con non poca fatica, a bloccarlo e a condurlo in caserma; qui è stato arrestato e condotto in carcere per stalking, oltraggio, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.



