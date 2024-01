Sanità: in funzione al "Moscati" di Avellino" il Cup-Recall

Un sistema automatizzato per confermare o disdire la prenotazione di una prestazione sanitaria. Il Cup-Recall è il un nuovo servizio in funzione per gli utenti dell'Azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino che qualche giorno prima dell'appuntamento consentirà di contattare telefonicamente l'interessato per ricordargli la data della visita specialistica o dell'esame ma anche la conferma o la disdetta della prenotazione. Il servizio, completamente automatizzato e digitalizzato, comprende anche un sms che sarà inviato al paziente per ratificare la corretta esecuzione della procedura. La procedura, in caso di disdetta, consentirà in tempo reale di rendere disponibili le prestazioni annullate ad altri utenti in attesa. Intanto martedì prossimo, alle 10:30, al "Moscati" è atteso il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, per la inaugurazione del nuovo blocco operatorio.



