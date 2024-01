Rissa con cinesi, arrestato giovane anche per odio razziale

Lesioni personali con l'aggravante di aver commesso il fatto per finalità di discriminazione ed odio razziale è l'ipotesi di reato per il quale un ventiquattrenne di Benevento è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, retta da Aldo Policastro.

Le indagini, condotte dai carabinieri, hanno preso il via in seguito alla rissa avvenuta nel centro storico di Benevento, all'esterno di un locale pubblico, nella nottata dello scorso 13 maggio, quando quattro persone di nazionalità cinese subirono un'aggressione, sia fisica che verbale, da parte del giovane che, nell'occasione, pronunciò pure diverse espressioni discriminatore a sfondo razziale nei loro confronti.

Alle quattro vittime, trasportate presso il locale ospedale "Fatebenefratelli", vennero diagnosticate contusioni su varie parti del corpo con prognosi di guarigione dai due ai tre giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA