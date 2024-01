Garrone da Oscar, parola di Franco Nero

"Il 2024 sarà un anno molto importante per la mia famiglia. Mio figlio Carlo Gabriel dirigerà un film con coinvolgerà noi tutti a cominciare da mia moglie Vanessa Redgrave. Probabilmente l'opera più importante per noi tutti. E lasciatemi anche augurare tanta fortuna a Matteo Garrone per il suo "Io Capitano" che merita almeno la nomination all'Oscar. Non un film bensì un'opera d'arte di forte impatto umanitario". Così Franco Nero parla al teatro Armida di Sorrento dove gli è stato consegnato il "Legend Award". Il premio speciale nell'ambito della 2a edizione del 'Sorrento Film & Food Festival', promosso da The Artists' Club Italia con il patrocinio dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, della Città Metropolitana di Napoli, e il Comune di Sorrento, con il sostegno del Ministero della Cultura (Dg Cinema) e della Regione Campania.

"Presto sarò a Hollywood per il 19esimo Los Angeles, Italia (3-9 marzo) dove presenterò "Giorni felici" piccolo-grande film e spero proprio ci si ritrovi con Garrone, genio assoluto del nuovo cinema italiano" dice il celebre attore nel corso del Gala conclusivo della manifestazione dove sono stati premiati anche i registi Dennis Dellai, Valerio Esposito, Francesco Apolloni; gli attori Livia Pillmann, Edoardo Costa, Liliana Mele e Aurelio Amato. Insieme al direttore Rai Angelo Mellone, alle straordinarie cantanti 'Incanto Quartet', ai musicisti Ciccio Merolla e Marco Zurzolo e soprattutto agli Chef Maicol Izzo (Piazzetta Milu' di Castellammare - 2 Stelle Michelin) e Peppe Guida (Vico Equense - 1 Stella Michelin).



