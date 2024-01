Coppa Italia archiviata, Salernitana cerca impresa con la Juve

Classifica alla mano non ci sarebbe storia. Ma la Salernitana, contro le grandi, è stata già capace di imprese importanti. Dopo aver battuto la Lazio e fermato il Milan sul pari, la squadra di Inzaghi ci proverà anche domani (ore 18) contro la Juventus, per dare continuità alla serie positiva (4 punti nelle ultime due) e restare agganciata al treno salvezza.

I campani, tra l'altro, ritrovano la Vecchia Signora a soli tre giorni di distanza dalla disfatta (6-1) subita allo Stadium negli ottavi di Coppa Italia. Un motivo in più per tirare fuori l'orgoglio e disputare una grande prova. L'Arechi, gremito da quasi 30mila spettatori, sarà sold-out e sugli spalti potrebbe esserci anche Walter Sabatini, dg della Salernitana che è stato richiamato al capezzale del cavalluccio marino per cercare un'altra impresa impossibile dopo quella di due campionati fa.

Sarà un caso ma dal suo arrivo i granata non hanno più perso.

Inzaghi, però, dovrà fare la conta dei disponibili: Pirola, Kastanos ed Ochoa sono ai box; Martegani e Bohinen sono acciaccati, mentre Coulibaly, Dia e Cabral sono partiti per la Coppa d'Africa. In settimana, inoltre, la Salernitana ha perso anche Mazzocchi, ceduto a titolo definitivo al Napoli. Ma il tecnico dei campani, nonostante l'emergenza, spera di sfruttare l'onda lunga degli ultimi risultati per chiudere al meglio il girone d'andata.

Toccherà ai veterani il compito di prender per mano la Salernitana che, viste le tante assenze, potrebbe schierarsi con il 4-4-2. Tra i pali ci sarà ancora Costil, Fazio e Gyomber guideranno la difesa, Candreva proverà ad inventare ed il ritrovato Simy dovrà caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco, magari ripensando anche al super-gol segnato nel 2018 in rovesciata proprio alla Juventus con la maglia del Crotone. Un dolce ricordo che, si spera, possa essere benaugurate. La Vecchia Signora è avvisata.



