Calcio: Mazzarri, mia speranza è che il Napoli cambi la rotta

"In questo nuovo anno vorrei che il Napoli invertisse la rotta. Già nel match con il Monza avrei voluto la vittoria e ora spero che si possa fare meglio". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, alla vigilia della sfida in casa del Torino, prima del 2024 per gli azzurri.

"Napoli la considero casa mia - ha detto - tutti mi vogliono bene qui ma io non sono riuscito a fare quello che feci in passato. Mi sento quasi in debito con i napoletani, sto male per questo e spero di svoltare presto. Ora subiamo meno palle gol, contro il Monza siamo arrivati davanti al portiere 5-6 volte ma il pareggio coi lombardi ha cambiato i giudizi su di noi e lo dobbiamo accettare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA