Calcio Mazzarri, domani decido chi gioca tra Simeone e Raspadori

"Il Torino è una signora squadra, che aveva già Sanabria e ha preso Zapata. Noi dobbiamo metterli in difficoltà, provando a fare il gioco come abbiamo visto nella partita col Monza". Lo ha detto il tecnico del Napoli Walter Mazzarri.

L'allenatore ha parlato del dubbio al centro dell'attacco tra Raspadori e Simeone: "Simeone - ha detto - è un grandissimo giocatore e se penso domani di attaccare la profondità, il Cholito è più simile a Osimhen. Simeone sta benissimo, è un ragazzo prezioso, sereno e tranquillo, non molla mai. E' chiaro che gli piacerebbe giocare di più, ma anche Raspadori è un ottimo giocatore e fino all'ultimo deciderò chi gioca, in base a cosa intendo fare, in attesa che torni Osimhen". Parole anche per Kvaratskhelia, in un periodo difficile in campo: "E' brutto - ha commentato Mazzarri - che gli facciano fallo anche a palla lontana. Quando Kvara fa una mezza reazione viene ammonito e questo è un tema da approfondire. Altrimenti è inutile usare la Var, perché Kvara ne subisce di tutti i colori, come anche Osimhen".



