Anziano muore per infarto in casa dell'amica, donna denunciata

Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di un 75enne di Lioni, in provincia di Avellino, trovato senza vita nell'abitazione di una 60enne di nazionalità romena mel tardo pomeriggio di ieri. L'uomo era uscito di casa nel primo pomeriggio di giovedì senza poi dare alcuna notizia di sé ai parenti. I carabinieri della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi hanno ascoltato la donna che stata denunciata a piede libero per occultamento di cadavere e omissione di soccorso.

Sono stati i carabinieri a trovare il corpo dell'uomo senza vita nella sua abitazione. Secondo gli investigatori, l'uomo sarebbe stato colpito da infarto e la donna, anziché chiamare i soccorsi, avrebbe occultato il corpo all'interno dell'abitazione. Su disposizione della Procura di Avellino, lunedì verrà effettuata l'autopsia presso l'ospedale "Moscati" di Avellino.



