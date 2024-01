Partenza lenta per i saldi a Napoli, c'è interesse turisti

Partiti oggi a Napoli i saldi dell'inverno 2024 con negozi non invasi da napoletani ma che registrano invece un forte interesse dei tanti turisti in città per l'ultimo week-end delle festività natalizie. Nei negozi sono iniziative le vendite a prezzi ribassati con l'obiettivo di attrarre i tanti che passeggiano nelle zone dello shopping, da via Toeldo a via Chiaia, da via dei Mille alle strade del Vomero come via Luca Giordano e via Scarlatti.

I saldi sono partiti oggi lentamente per i napoletani: primi sconti del 20% ma che aumenteranno progressivamente. A Napoli i saldi invernali arrivano in coincidenza con il vero inverno visto che domani c'è allerta meteo gialla, con il freddo che si prevede sarà tratto distintivo della città nella seconda metà di gennaio e a febbraio, portando i napoletani ad acquistare nei saldi il nuovo l'abbigliamento per il freddo.



