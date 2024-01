Ordine professioni sanitarie, inasprimenti e certezze pene

Inasprimento e certezza della pena sul versante penale, pesanti sanzioni amministrative comminate per direttissima, presenza stabile di poliziotti in tutti i pronto soccorso, tutele legali per le vittime, segnalazione ad ogni successivo ingresso in una struttura sanitaria e un approfondimento speciale del fenomeno per la sua migliore analisi e classificazione utilizzando l'intelligenza artificiale per individuare le migliori pratiche di prevenzione e intercetto: sono queste alcune delle proposte che Franco Ascolese, insieme a Giuseppina Della Corte, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'Ordine delle 18 professioni sanitarie dei tecnici di radiologia medica e delle professioni tecniche, della riabilitazione e prevenzione di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta propongono per venire a capo dello stillicidio di aggressioni al personale sanitario.

"Dopo l'ennesimo odioso, vile e inaccettabile occorso alla collega dell'ospedale di Castellammare bisogna fermarsi - dicono all'unisono - andare oltre i proclami, la solidarietà e le parole per mettere attorno a un tavolo operatori e forze dell'Ordine e fornire alla politica una richiesta precisa e immediata. Non è più tollerabile questa continua esclalation e bisogna dare una risposta dura, immediata e concreta per consentire a tutti gli operatori sanitari di lavorare tranquilli e in sicurezza. Ulteriori dilazioni farebbero franare un servizio salvavita come quello dei pronto soccorso già oggi messo a rischio da carenze di risorse e personale".



