Calcio: Mazzocchi al Napoli, De Laurentiis ufficializza la firma

"Benvenuto Pasquale", così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l'arrivo al club azzurro di Pasquale Mazzocchi, terzino destro dalla Salernitana. Il Napoli ha pagato il 28nne calciatore, nato a Napoli, tre milioni di euro, per avere un sostituto di Di Lorenzo, ma anche un terzino che sa giocare a sinistra.

Mazzocchi ha firmato un contratto per i prossimi tre anni e mezzo, con opzione di rinnovo per il quarto anno. Il terzino è già a disposizione di Mazzarri per la trasferta a Torino di domenica. Il suo arrivo è il primo del mercato invernale sul quale il Napoli sarà molto attivo per cercare di recuperare posizioni dopo un pessimo avvio di stagione. Il suo arrivo porta alla partenza di Zanoli, che va verso il Genoa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA