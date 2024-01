Basket: nel week end final four di Coppa Campania serie C

La Bioverde Pallacanestro Antoniana di Sant'Antonio Abate ospiterà le final four di Coppa Campania serie C di basket al pallone geodetico di Gragnano. Il 6 e 7 gennaio, grazie alla collaborazione tra i due comuni, la Fip Campania e le quattro società impegnate (con la Pallacanestro Antoniana si sono qualificate Step Back Caiazzo, Academy Basket Potenza e Academy Basket Parete) Sant'Antonio Abate e Gragnano potranno ospitare l'evento sportivo, che si svolgerà su due giornate. Il calendario prevede le semifinali il 6 a partire dalle 18, mentre la finalissima andrà in scena il 7 gennaio alle ore 20.

"Non sarà solo un evento sportivo di prestigio - afferma Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate - ma anche una celebrazione dell'impegno e della passione dei nostri giovani atleti, che mettono anima e corpo in campo per i colori della propria maglia. Con questo evento, la Bioverde Pallacanestro Antoniana, organizzatrice del torneo, entra nella storia e per la città di Sant'Antonio Abate è un grande orgoglio. Grazie alla disponibilità mostrata dal sindaco di Gragnano, Nello D'Auria, abbiamo riaffermato la nostra volontà a collaborare per realizzare grandi cose, iniziando dal mondo dello sport, e in particolare dalla pallacanestro. Una bella grande sinergia che permette la crescita dei nostri territori e dell'intera area dei monti Lattari".

"Il pallone geodetico è stato ristrutturato da poco - spiega il sindaco di Gragnano, Nello D'Auria - ed è bello per noi poter ospitare eventi importanti, in una struttura che ha regalato alla città e ai gragnanesi grandi emozioni in passato. Questo torneo rappresenta ancora una volta lo spirito di unione e di collaborazione tra le comunità di Gragnano e Sant'Antonio Abate, due Comuni che lavorano assieme nel sociale, nella pianificazione scolastica e ora anche nello sport, per crescere insieme".





