Adorazione Magi di Botticelli, già in 10.000 a Donnaregina

Si potrà visitare anche domani, giorno dell'Epifania, l'Adorazione dei Magi di Sandro Botticelli in mostra al Museo di Donnaregina, esposizione che ha già richiamato diecimila presenze. Il capolavoro (1475) è per la prima volta a Napoli dove resterà fino al 31 gennaio grazie alla collaborazione con le Gallerie degli Uffizi di Firenze. La mostra aperta il 30 novembre, per la quale non sono previste proroghe, è curata dal professor Pierluigi Leone de Castris insieme ad Alessandro Cecchi direttore del Museo di Casa Buonarroti a Firenze, Cecilia Frosinini dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, Daniela Parenti delle Gallerie degli Uffizi. Il Complesso monumentale Donnaregina ospita contemporaneamente anche la mostra dedicata all'artista napoletano Armando De Stefano, scomparso nel 2021, curata da Olga Scotto Di Vettimo, sul ciclo pittorico Chameleons (2020-2008).

Con il successo di Botticelli, il Museo di Donnaregina dopo le mostre di Michelangelo, Leonardo Da Vinci, Rubens e Brueghel, Pinturicchio, Aniello Falcone, Antonello da Messina e Artemisia Gentileschi, conferma il prestigio della sua proposta culturale in virtù di una rete di collaborazioni sinergiche con i maggiori musei italiani ed esteri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA