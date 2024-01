Ad Afragola Befana per bimbi disabili in memoria Concetta Russo

Anche quest'anno per la Befana dei bambini disabili "La Battaglia di Andrea" avrà due aiutanti speciali, i coniugi Giuseppe di Palo e Rossella Frattulillo del Gruppo di Palo, i quali doneranno i dolciumi per i piccoli seguiti dall'associazione che ha la sua sede ad Afragola, in provincia di Napoli, a Capodanno teatro della tragedia che ha visto vittima la 55enne Concetta Russo, morta per un colpo di pistola esploso accidentalmente dal nipote.

"Quest'anno per la distribuzione non ci sarà nessun evento all'Aias come gli anni passati, - spiega la presidente Asia Maraucci - ma in segno di rispetto della memoria della signora Concetta Russo saranno consegnate direttamente ai piccoli". Le consegneremo tra i quattro comuni dell'ambito - Afragola, Caivano, Cardito e Crispano, - prosegue Maraucci - ma come da tradizione, la parte di Afragola andrà ai bambini del centro Aias. Ricevere appoggi da imprenditori sul tuo territorio è importante - dice ancora la presidente - significa che stai seminando bene, significa che chi ha contribuito a sviluppare queste zone apprezza ciò che tu stai facendo per la gente e sceglie di esserne parte integrante".

"Partecipare a questa iniziativa è un onore per me e la mia famiglia - dichiara Rossella Frattulillo del Gruppo di Palo - doniamo dolcezza ma in cambio riceviamo molto di più - prosegue - riceviamo la gioia e la felicità di bambini e familiari, e questo non ha prezzo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA