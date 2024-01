Viola divieto avvicinamento alla ex, bottiglie contro finestre

Nonostante fosse stato denunciato per maltrattamenti e sottoposto al divieto di avvicinamento, si è recato presso l'abitazione della ex moglie lanciando bottiglie contro le finestre prima di danneggiare l'auto del convivente della donna. È accaduto nella tarda serata di ieri a Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino, dove un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri che, su denuncia della donna, lo hanno poi rintracciato nella sua abitazione.

L'uomo è stato trasferito nel carcere di Avellino in attesa dell'udienza di convalida.



