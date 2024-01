Polizia sequestra 3 chili di droga ad Ischia, fermato 52enne

Importante operazione della Polizia di Stato ad Ischia: gli agenti, coordinati dal vice questore Ciro Re, hanno individuato un uomo, un 52enne isolano incensurato, che deteneva in caso un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, pronte per essere immesse sul mercato isolano.

Complessivamente i poliziotti hanno sequestrato, in una abitazione di Serrara Fontana, circa 3 chili di droga: per la maggior parte si tratta di hashish ma è stata rinvenuto anche un importante quantitativo di cocaina e di marijuana abilmente occultati, tra l'altro, nel doppiofondo di bottiglie e lattine di Coca Cola.

Gli agenti hanno rinvenuto anche alcuni Rolex contraffatti, che lasciano ipotizzare anche una possibile attività di ricettazione; il 52enne si trova attualmente in stato di fermo presso il commissariato ischitano di via delle Terme.



