Pietrarsa, nel 2023 oltre 260mila presenze al Museo

Si chiude con il segno più il 2023 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: 265mila le presenze registrate, con un incremento del 20% rispetto all'anno precedente. Un risultato importante, raggiunto anche grazie alle numerose iniziative organizzate nel polo museale della Fondazione FS. In particolare, eventi come 'Eruzioni del Gusto', il 'Salone del Libro' e i 'Mercatini di Natale' hanno catturato l'attenzione e l'interesse di un numero sempre crescente di partecipanti rispetto alle passate edizioni. E senza dimenticare le serate estive organizzate durante il periodo di apertura delle 'Terrazze Pietrarsa'.

"Siamo orgogliosi per il lavoro svolto finora e per l'aumentato interesse verso la cultura, la passione ferroviaria e storica che il Museo di Pietrarsa ha saputo infondere nelle centinaia di migliaia di visitatori portando a un numero di presenze che supera di gran lunga quello immaginato. Risultato che è non solo gratificante, ma che stimola a fare sempre meglio" ha commentato il direttore generale della Fondazione Fs, Luigi Cantamessa.

Il direttore del Museo, Oreste Orvitti: "Sapevamo di poter migliorare i numeri del 2022 e il nostro impegno è stato premiato dalla partecipazione delle persone alle iniziative proposte. Se oggi tiriamo le somme di un bilancio più che positivo è grazie alle aperture notturne e continue, alle attività culturali, ai grandi eventi, alle giornate per bambini e famiglie, ai momenti di lettura, danza, musica, teatro e soprattutto con il racconto quotidiano della storia del treno in Italia".

Le informazioni sul Museo Ferroviario di Pietrarsa e il calendario di eventi e attività programmate per il 2024, saranno consultabili sul sito fondazionefs.it e sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram (ANSA)

