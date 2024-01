Natale: doni per bambini meno abbienti nel Napoletano

Promuovere l'inclusione sociale e il senso di appartenenza ad una comunità solidale. Nasce con questi obiettivi "Toys for the children", uno dei progetti realizzati per le festività natalizie dal Rotary Club Napoli Parthenope, destinato ai bambini meno fortunati.Aggregazione e solidarietà per un'iniziativa resa possibile anche grazie al supporto dell'azienda del settore giocattoli "Jakks Pacific Inc Italia", che ha messo a disposizione una selezione della propria produzione. Il dono di un giocattolo per i ragazzi provenienti da contesti familiari difficili e gestiti dalle associazioni Onlus Less, Centro Laila e cooperativa Liliput. Il progetto, nato su proposta del socio Fausto Mosca e condiviso dal presidente del club Umberto Patroni Griffi, è stato reso possibile grazie al supporto di Francesco Cafiero, vicepresidente della Jakks Pacific Inc Italia. "Un momento di condivisione e altruismo - spiegano i promotori dell'iniziativa - nato dalla comune volontà di aiutare le fasce deboli e meno ascoltate, in particolare i bambini, ai quali destinare dei doni così da regalare loro un momento di serenità, come sempre dovrebbe essere". Tre sono stati gli incontri durante i quali sono stati consegnati i giocattoli alle famiglie appositamente individuate.



