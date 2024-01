Natale: concerto pianista Fagnoni chiude eventi a Napoli

"Virtuoso Piano... forte": è il titolo del concerto in programma all'auditorium "Porta del parco" di Bagnoli, sabato 13 gennaio alle ore 20:30 che chiude di fatto il fortunato cartellone degli eventi natalizi a Napoli con un appuntamento da non perdere.

L'evento, a cura di Partenopea, è promosso e finanziato dal Comune di Napoli, in coerenza con il progetto di "Napoli città della musica".

Protagonista Enrico Fagnoni, versatile pianista capace di fondere culture musicali diverse.

Il concerto nello specifico percorre circa quattro secoli di musica: classica, romantica e jazzistica, scritta da J.S. Bach; J Strauss; G. Gershwin; A. Piazzolla ed altri compositori.

Un repertorio fatto di atmosfere singolari, evidenziando tra l'altro il movimento delle mani, il loro virtuosismo e le stesse poi che si inseguono sulla tastiera sfiorando ed accarezzando i tasti in modo magico e sapiente.

L'ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA