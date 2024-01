Moda: calendario Sorbillo Presepe apre Napoli Fashion week

Si chiama "Sorbillo Presepe" ed è il calendario che di fatto apre il Napoli Fashion week. La presentazione è prevista per il 15 gennaio alle ore 15:00, quando saranno presenti tutti i protagonisti: si tratta di modelle e partner presenti nelle fasi di backstage, che hanno contribuito alla realizzazione del progetto che ha preso forma nella location "La Bulla" di Pina Ricciardi.L'edizione 2024 del calendario si annuncia ricca di sorprese e vede soprattutto la fusione del concept del fashion con quello del food campano. Un connubio che rappresenta lo spirito del Napoli Fashion week: insieme al pizzaiolo Gino Sorbillo verrà raccontato un simbolo della tradizione partenopea come quello portato avanti da "I due napoletani" con il loro caffè. Nel calendario fondamentale l'apporto fornito nella prima fase dagli stilisti come Elmas Phil, brand guidato da Francesco Mangiacapre; Daniela Mascia con la sua accademia Euromodeschool; l'istituto Bernini De Sanctis sezione moda; Kamila calze; Baby Model di Serena Alfieri. A coordinare il tutto la regia dell'art Didirector Alessandro Di Laurenzio, fotografo di moda che presenterà una parte fondamentale del team che vede tra i suoi protagonisti anche l'hair stilist Nello Montanino con il suo gruppo "Libero Stile", il makeup di Aseo Accademia da sempre dediti a progetti sociali, ma anche Nicola di Briganti Animazione che con le sue scenografie ha contribuito alla realizzazione dell'evento del 15 gennaio durante il quale sarà anche presentato ufficialmente il magazine Top Models nato per fare luce sulle nuove promesse della moda. Nelle pagine del magazine sarà dato ampio risalto alle modelle, ai brand e agli stilisti che troveranno spazio anche nel programma televisivo dedicato allo stile e al fashion nato in casa Sorbillo. Durante ogni puntata, infatti, saranno raccontati momenti di moda, stile e fashion street che accompagneranno fino all'appuntamento principale dell'anno per il Napoli Fashion week fissato per il mese di maggio.



