L'attrice e cantante argentina Flor Bertotti farà tappa a Napoli

L'artista argentina Florencia Bertotti sarà al Teatro Palapartenope il 3 maggio prossimo nell'ambito del suo tour europeo (i biglietti saranno in vendita da domani, 5 gennaio). Florencia Bertotti, nota al pubblico italiano per essere stata la protagonista di serie tv tra cui Flor - Speciale come te e Ninì, "ha lasciato un segno indelebile nella scena artistica internazionale- sottolineano in una nota i promotori dell'evento a Napoli - un portento della natura e dalla creatività irresistibile che ha saputo spaziare in diversi campi artistici, dagli esordi nella recitazione alle sue incursioni nel campo musicale".

Lunga è la lista dei premi conquistati dall'attrice e cantante: Premio Carlos Gardel, Premio Martìn Fierro, Premio Clarìn, oltre alle innumerevoli candidature ai Latin Awards, Premio INTE, Kid's Choice Awards Argentina e altri. Flor, come ama essere chiamata, "ha un successo planetario, il suo pubblico è praticamente ovunque: Argentina, Messico, Spagna, Colombia, Cile, Panama, Europa, Gran Bretagna, Usa".

Il concerto di Florencia Bertotti in programma al Palapartenope, unica tappa italiana del suo tour europeo, prodotto dall' Agenzia biz, si preannuncia come "un viaggio ricco di emozioni e momenti memorabili";sul palco la cantante sarà accompagnata da una band di 6 musicisti ed un corpo di ballo. Non mancheranno effetti speciali, giochi di luci e costumi.



