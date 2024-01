In Campania solo metà degli over 65 vaccinata contro influenza

Nel 2023 in Campania sono 528.053 i cittadini che hanno più di 65 anni e hanno preso il vaccino anti-influenzale, una cifra che spiega come la metà degli anziani si è sottoposto al vaccino. E' quanto risulta dai dati definitivi della Regione Campania su chi ha preso il vaccino anti-influenza.

In Campania secondo i dati gli abitanti con oltre 65 anni sono infatti circa 1 milione e 100.000, di cui dunque la metà ha scelto il vaccino.

L'area campana con maggiore vaccinazione per gli over 65 anni è quella dell'Asl di Salerno che ha 115.543 vaccinati, con al secondo posto l'Asl Napoli 3 che è in 56 Comuni della provincia di Napoli, a sud del capoluogo. All'Asl Napoli1, che copre tutta la città partenopea, sono 80.631 gli over 65 anni vaccinati.





