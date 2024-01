Principio d'incendio, la notte scorsa, a Pomigliano D'Arco (Napoli): le fiamme hanno lambito la serranda di un centro scommesse e parte della facciata esterna, senza danneggiare l'interno. Non ci sono feriti.

Sono intervenuti, in via Passariello, i carabinieri e vigili del fuoco. I militari del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna indagano per ricostruire dinamica e matrice. Non si esclude l'origine dolosa.



