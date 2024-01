Case di riposo, sanzionate due strutture nell'Avellinese

Due strutture socio-assistenziali per anziani della provincia di Avellino sono state sanzionate dai carabinieri del Nas di Salerno nell'ambito dei controlli sul territorio regionale per verificare la corretta erogazione dei servizi di cura e di assistenza. I militari, insieme ai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino, hanno rilevato varie irregolarità sotto il profilo della sicurezza antincendio delle strutture: arredi e tendaggi non omologati, ritardi nei controlli dell'impianto di rilevazione dei fumi, mancato aggiornamento del piano di emergenza, insufficiente qualificazione del personale addetto alla prevenzione incendi.

Le violazioni di carattere penale e organizzativo e i legali rappresentanti delle due strutture, sono stati segnalati alla Procura di Avellino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA