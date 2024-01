Carceri: ad Ariano Irpino detenuti si barricano in cella

Tornano le tensioni nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dove nella giornata di ieri è stata sfiorata una vera e propria rivolta dei detenuti dopo che una donna, in visita al figlio detenuto, è stata trovata in possesso di hashish che avrebbe poi consegnato al congiunto. Lo riferisce Tiziana Guacci, segretaria regionale del Sappe. "Susy", il cane antidroga della Polizia Penitenziaria ha fiutato la droga e messa alle strette, la donna che era in attesa del colloquio con il figlio, ha estratto tre involucri avvolti nel cellophane contenenti hashish. La donna è stata arrestata. Contemporaneamente era scattata una perquisizione alla ricerca di sostanze stupefacenti. I reclusi di una sezione si sono barricati all'interno delle celle per impedire le operazioni. È stato necessario l'intervento degli agenti in tenuta anti sommossa per riportare all'ordine la situazione. I detenuti ribelli sono stati trasferiti in isolamento.



