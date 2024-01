Auto distrutta e due danneggiate dal fuoco nell'Avellinese

Un'auto distrutta e due danneggiate. È il bilancio dell'incendio sviluppatosi due ore dopo la scorsa mezzanotte a Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Cupa Lenze dove le fiamme avevano avvolto completamente un'auto in sosta. L'incendio è stato spento e la zona messa in sicurezza, anche se le fiamme avevano nel frattempo danneggiato altre due auto in sosta nella stessa zona. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Baiano per risalire alle cause.



