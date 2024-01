A Franco Nero il 'SorrentoFFF 2024 Legend Award'

A Franco Nero è stato assegnato il "SorrentoFFF 2024 Legend Award" premio speciale nell'ambito della 2a edizione del 'Sorrento Film & Food Festival', promosso da The Artists' Club Italia (presidente Antonella Cocco), con il patrocinio dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, della Città Metropolitana di Napoli, il Comune di Sorrento, con il sostegno del Ministero della Cultura (Dg Cinema) e della Regione Campania. Franco Nero riceverà il premio dal sindaco di Sorrento Massimo Coppola venerdì 5 gennaio al teatro Armida nel corso del Gala conclusivo della manifestazione nel quale verranno premiati anche i registi Dennis Dellai, Valerio Esposito, Francesco Apolloni; gli attori Livia Pillmann, Edoardo Costa, Liliana Esposito e Aurelio Amato, i musicisti Ciccio Merolla, Davide De Gregorio e Marco Zurzolo e gli Chef Maicol Izzo (Piazzetta Milu' di Castellammare - 2 Stelle Michelin) e Peppe Guida (Vico Equense - 1 Stella Michelin). Originario dalla Puglia, emiliano d'adozione, Franco Nero è probabilmente l'attore italiano contemporaneo più conosciuto al mondo. Reduce da una stagione di impegni tra diversi film internazionali interpretati (incluso 'The Jester from Transylvania' e il recente 'Giorni felici'), Nero ha di recente realizzato in Italia un'opera da regista di cui è stato protagonista il discusso premio Oscar Kevin Spacey, "L'esorcista del Papa". Marito di Vanessa Redgrave (conosciuta sul set di "Camelot" di Joshua Logan), padre del filmmaker Carlo Gabriel, operatore umanitario, il celebre attore e regista è nella storia di Hollywood per essere stato lanciato da John Huston nel kolossal "La Bibbia" e per tante interpretazioni di successo a cominciare da "Django", diretto da Sergio Corbucci, che ha ispirato il regista premio Oscar Quentin Tarantino per l'acclamato remake con Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio e Christoph Waltz.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA