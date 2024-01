Uccisa alla festa di Capodanno, domani i funerali ad Afragola

Si terranno alle 16 di domani ad Afragola, nella chiesa di San Marco dell'Olmo vecchio, i funerali di Concetta Russo, la 55enne raggiunta alla testa e ferita mortalmente da un proiettile calibro 380 mentre stava festeggiando il Capodanno.

A sparare, inavvertitamente, è stato il nipote reo confesso Gaetano Santaniello, 45 anni, ora in carcere con l'accusa di omicidio colposo e di porto di arma rubata.

L'autopsia sul corpo della donna si è svolta nel pomeriggio.

Prima di giungere in chiesa il feretro passerà davanti all'abitazione di famiglia per l'ultimo saluto.



