Manfredi, sparare durante una festa è la cosa più stupida

"C'è un cattivo costume che resiste ancora in alcune zone di Napoli e dell'area metropolitana. Lo abbiamo visto da quanto accaduto ad Afragola e nel quartiere napoletano di Forcella. Preoccupa sempre la facilità dell'uso delle armi abusive, usate senza responsabilità". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine dell'inaugurazione della 'Magia dell'Epifania' in Piazza Mercato, facendo riferimento alle due donne vittime di spari a Capodanno: una ferita a Forcella e l'altra uccisa a Afragola.

"Sparare in un'occasione di festa - ha detto - è l'evento più assurdo e stupido del mondo, ma avviene e crea tragedie come quelle che abbiamo vissuto in questi episodi di inizio 2024".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA