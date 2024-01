Manfredi, con gli imprenditori studiamo rilancio Piazza Mercato

"Al Comune stiamo lavorando per rilanciare la zona di Piazza Mercato, così bella e storicamente importante a Napoli. Vogliamo riuscire a creare attrazioni da un punto di vista commerciale e anche culturale, ma servono investimenti pubblici e anche dei privati". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine dell'inaugurazione della "Magia dell'Epifania" che trasforma da oggi Piazza Mercato nel villaggio della Befana. "Qui ci sono spazi importanti - ha detto Manfredi - c'è la chiesa che abbiamo ristrutturato, Sant'Eligio che vogliamo rivalorizzare, luoghi culturali che hanno già pronta una programmazione intensa per il 2024, ma ci vogliono anche investimenti privati sull'artigianato e le tradizioni, anche per attirare i turisti. Ho parlato con gli imprendtori di questa zona - ha proseguito - e c'è grande disponiblità da parte loro, noi ora dobbiamo concretizzare queste tante proposte".

Manfredi ha inaugurato per il secondo anno consecutivo il villaggio, spiegando anche che la tradizione deve essere coniugata con i tempi contemporanei: "Si deve coniugare - ha spiegato - la tradizione di questo luogo con un'offerta commerciale che sia all'altezza dei nostri tempi e vada incontro alle esigenze di chi vuole passare del tempo libero e fare acquisti" .



