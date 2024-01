I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti alle 5.30 sulla SS 7 Bis, denominata Variante, nei pressi della casa circondariale, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un furgone per la raccolta dei rifiuti finito fuori strada.

Il conducente alla guida del mezzo non ha subito grosse conseguenze tanto da non dover far ricorso al ricovero ospedaliero, ed il furgone è stato recuperato con l'ausilio dell'autogru.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA