Droga e tentato furto d'auto, due arresti a Napoli

Due arresti effettuati dalla polizia la notte scorsa a Napoli.

Nel primo caso gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, nel transitare in via Foggia, hanno notato un uomo che, con atteggiamento circospetto, è salito a bordo di un'auto al cui interno vi era un altro soggetto. Quest'ultimo, dopo aver ricevuto del denaro dall'uomo, gli stava per consegnare qualcosa. Gli operatori sono intervenuti bloccando l'indagato che è stato trovato in possesso di 18 bustine di marijuana del peso di circa 30 grammi, di 4 pezzi di hashish del peso complessivo di circa 13,5 grammi, di 9 involucri contenenti cocaina del peso di circa 5 grammi e di 135 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. L''uomo, un 36enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

A Porta Capuana, invece, la polizia ha arrestato un 31enne ucraino per tentato furto aggravato. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Santa Caterina a Formiello, hanno notato un soggetto intento ad armeggiare su di un'auto in sosta; lo stesso, con una lama seghettata, stava tentando di forzare una portiera del veicolo. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l'uomo che è stato trovato in possesso di diversi arnesi atti allo scasso.



