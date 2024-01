Capodanno a Napoli, show per la rinascita di Porta Capuana

Folla in piazza Porta Capuana a Napoli per lo show di Capodanno della cantante Monica Sarnelli e del comico Biagio Izzo che, davanti alle torri dell'antico accesso alla città, hanno festeggiato nella serata di martedì 2 gennaio l'arrivo del nuovo anno. Lo spettacolo voluto dalla IV Municipalità ha celebrato di fatto il recupero del sito come storico luogo di aggregazione dopo anni di abbandono e incuria.

"La gioia che ho visto sui volti di giovani, famiglie e bambini - ha detto all'ANSA Maria Caniglia presidente della Municipalità - ripaga l'impegno costante dei consiglieri, del Comune, della polizia Municipale di San Lorenzo, dell'Asia, delle forze dell'ordine e di ogni attore istituzionale che non intendono riconsegnare il nostro territorio al degrado. I luoghi rappresentativi del nostro territorio - conclude Caniglia - devono ritornare a vivere e queste iniziative devono servire da scintilla per riaccendere in tutti la voglia di far risplendere la nostra Municipalitá così come merita".



