Calcio: Visite mediche per Mazzocchi, pronto a firma col Napoli

Pasquale Mazzocchi ha svolto stamani le visite mediche per il Napoli ed a breve è atteso l'annuncio come primo acquisto della sessione invernale del marcato della squadra azzurra.

Il 28enne terzino destro della Salernitana sbarcherà a Napoli per tre milioni di euro e sarà il sostituto di Di Lorenzo a destra, ma può giocare anche a sinistra ed è previsto che sia a disposizione del tecnico Mazzarri già per il match di domenica a Torino contro i granata.

Mazzocchi è la prima pedina di un mercato del Napoli che punta anche ad acquistare due centrocampisti e un centrale di difesa. In testa alle trattative in queste ore il centrocampista Samardzic dell'Udinese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA